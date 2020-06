Speciale infrastrutture: Martina (Pd), confronto con tutti sul Piano nazionale delle riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico, Maurizio Martina, intervenendo a "RaiNews24", ha evidenziato che "il Piano nazionale delle riforme che il governo deve presentare può essere il prima passo della strategia italiana per utilizzare bene le risorse a disposizione dall’Europa sugli obiettivi-Paese. Io penso - ha continuato l'ex segretario del Pd - sia importante aprire al confronto con tutti in Parlamento a partire da alcune scelte cruciali: semplificazione amministrativa, investimento sul capitale umano, piano per il lavoro e l’impresa, infrastrutture digitali e logistica per merci e persone, nuovo sistema sanitario territoriale". (Rin)