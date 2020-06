Speciale infrastrutture: Fapi, Ponte sullo stretto opera necessaria per il Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ponte sullo Stretto di Messina è un'opera strategica da realizzare al più presto possibile. Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "Basta annunci e chiacchiericcio politico, si proceda spediti verso la realizzazione di questa grande opera necessaria per la crescita della Sicilia e del Mezzogiorno", spiega. "La mobilità di persone e merci – aggiunge Sciotto - rappresenta una concreta possibilità di sviluppo sia per le imprese che per il turismo, per questo rivolgiamo un accorato appello alle forze politiche ed al Governo affinché si proceda al più presto con la realizzazione del ponte. Troppi ritardi sono stati accumulati nella realizzazione di questa importate infrastruttura, anche per la miopia delle forze politiche che si sono succedute alla guida del Paese di non saper riconoscere la felice intuizione dell'allora premier Silvio Berlusconi", conclude Sciotto. (Com)