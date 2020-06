Tunisia: sit-in al Bardo per chiedere scioglimento parlamento tunisino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sit-in, attualmente in corso a Place du Bardo a Tunisi, è iniziato questa mattina con la presenza di alcune decine di manifestanti per chiedere lo scioglimento del Parlamento. Gli slogan lanciati durante questa manifestazione chiedono "la rimozione del presidente del Parlamento, Rachid Ghannouchi", e lo "scioglimento della Camera", per "porre fine al governo dei Fratelli musulmani". L'avvocato Imed Ben Halima, uno degli organizzatori di questo sit-in, ha dichiarato ad "Agenzia Nova" che questo sit-in del Bardo durerà solo un giorno. "Siamo stufi dell'attuale vita politica e dei conflitti infiniti tra i partiti politici", ha detto l'avvocato. Ben Halima ha anche sottolineato che questo movimento mira alla realizzazione delle riforme dell'attuale sistema, confermando: "Siamo contro ogni comportamento anarchico e illegale".(Tut)