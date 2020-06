Coronavirus: nel Lazio oltre 70 mila test sierologici con circolazione al 2,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell'ordine. Ad oggi sono stati eseguiti oltre 70 mila test con una circolazione pari al 2,6 per cento. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, sottolineando che "prosegue l'attività ai drive-in per i tamponi ed è stato potenziato il 'contact tracing' con una riunione operativa ogni giorno con le Asl sui tracciamenti". (Rer)