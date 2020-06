2 giugno: Crippa (M5s), è momento unità, basta polemiche strumentali e manie protagonismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, afferma che "la festa della Repubblica, che celebreremo domani, assume quest'anno un valore ancora più profondo. Mentre il Paese e gli italiani stanno riprendendo le loro abitudini e le consuete attività economiche, seppur con le dovute accortezze che ancora la situazione richiede, non possiamo non rivolgere un pensiero a tutti coloro che abbiamo perso a causa del coronavirus e alle loro famiglie". In una nota il parlamentare aggiunge: "Personalmente voglio dedicare questa giornata al personale medico, infermieri, operatori sanitari e membri della Protezione civile, che hanno lavorato per salvare vite umane, insieme alle forze dell'ordine, che hanno custodito la nostra sicurezza e hanno raddoppiato gli sforzi a servizio della collettività, in una fase emergenziale. L'unità d'intenti - prosegue Crippa - il coraggio e il sacrificio con cui queste categorie hanno lavorato negli ultimi mesi, ci deve essere d'esempio per andare avanti, lasciando da parte le polemiche di parte e le invettive fuori luogo. Ho trovato stucchevoli e strumentali le manie di protagonismo e le polemiche di alcuni esponenti dell'opposizione, proprio nel giorno in cui il Paese avrebbe bisogno, specie in una ricorrenza come questa, di unità, di solidarietà, di responsabilità e serietà da parte di tutte le forze politiche. Solo così riusciremo a superare questa fase difficile. La Costituzione è il punto di riferimento e il faro da seguire che ci ha guidato sin qui - conclude l'esponente pentastellato - ed ha retto ad ogni tentativo o spallata antidemocratica perché, i suoi principi fondamentali, sono chiari e solidi. Auguri a tutti, buona festa della Repubblica e viva l'Italia". (Com)