Roma: Politi-Scicchitano (Lega), sgombero immediato della favela a San Lorenzo

- Sgombero di tutta l'area fino a via del Pretoriano, quartiere San Lorenzo a Roma. Lo chiedono in una nota Maurizio Politi capogruppo Lega in Campidoglio e Giuseppe Scicchitano consigliere Lega in Municipio II. "Questa mattina - spiegano - ci siamo recati per un sopralluogo alla favela sorta alle spalle del quartiere San Lorenzo. La situazione in cui versa l'area è di estremo pericolo igienico-sanitario e per sicurezza pubblica, come aveva denunciato anche il Giornale. Formatasi durante il lockdown, la favela si compone di decine di extracomunitari che per loro stessa ammissione si drogano, spacciano e vivono di espedienti. Abbandonati dall'amministrazione, agiscono indisturbati e mettono a rischio la salute pubblica e l'ordine, spesso sono ubriachi, oltre al fatto che la maggior parte ha precedenti penali. Dov'era il sindaco Raggi quando occupavano l'area? Probabilmente sovrintendeva alla costruzione delle ciclabili. Ricordiamo ancora - concludono gli esponenti della Lega - quando il M5s ci riempiva di chiacchiere sull'integrazione e la sicurezza, e ora? Solo falso buonismo e propaganda elettorale. Chiediamo al sindaco di provvedere immediatamente allo sgombero di tutta l'area fino a via del Pretoriano, e dopo la bonifica la relativa messa in sicurezza. Queste situazioni non sono tollerabili". (Com)