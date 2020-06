Regno Unito: governo Londra continua a voler escludere Russia dal formato del G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito ha sottolineato che la Russia non dovrebbe essere riammessa alla conferenza del G7. Lo ha detto il portavoce ufficiale del premier britannico Boris Johnson, ripreso dal quotidiano "The Telegraph". Il commento di Downing Street arriva in seguito all'annuncio del presidente statunitense Donald Trump che il presidente russo Vladimir Putin potrebbe essere invitato alla conferenza. Il capo di Stato Usa ha rivelato che intende invitare la Russia, l'Australia, la Corea del Sud e l'India a partecipare alla conferenza come paesi non membri. Trump ha definito l'attuale summit del G7 "arretrato" e ha detto che la conferenza non rispecchia "l'attuale stato del mondo". Il portavoce del primo ministro ha reso noto che il governo britannico rimane "in stretto contatto" con gli Usa per quanto riguarda la partecipazione di Johnson. Il premier britannico intende infatti partecipare di persona. (segue) (Rel)