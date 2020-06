Regno Unito: governo Londra continua a voler escludere Russia dal formato del G7 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce di Downing Street ha anche sottolineato che la Russia è stata rimossa dal G7 nel 2014 a causa della mossa di annessione della Crimea. "Dobbiamo ancora vedere prove che testimonino che il comportamento della Russia è cambiato, prove che giustificherebbero la sua riammissione", ha affermato. Allo stesso tempo, il portavoce ha però riconosciuto che sta a Trump, in quanto attuale presidente della conferenza, decidere se invitare il presidente russo. "Guarderemo nel dettaglio a ciò che gli Stati Uniti propongono. E' consuetudine che il paese incaricato della presidenza del G7 inviti altri capi di stato", ha detto il portavoce. La Russia, però, "non dovrebbe essere riammessa al summit del G7 a meno che non cessi l'attività aggressiva e destabilizzante che mette a rischio la sicurezza dei cittadini britannici e quella dei nostri alleati", ha concluso. (Rel)