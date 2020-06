Russia: Putin conferma, voto su riforma della Costituzione si terrà il primo luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto sugli emendamenti alla Costituzione della Federazione Russa si terrà il primo luglio. È quanto emerge dalla riunione del gruppo di lavoro per le la preparazione delle riforme costituzionali condotta alla presenza del presidente russo, Vladimir Putin. Il capo di Stato, in chiusura della riunione, ha fissato la nuova data per il voto popolare, che prima dell'emergenza Covid-19 era previsto il 22 aprile. La data è stata proposta dalla presidente della Commissione elettorale centrale (Cec), Ella Pamfilova. "In effetti, il primo luglio sembra un giorno abbastanza adatto per tenere il voto popolare sugli emendamenti alla Costituzione. Innanzitutto, da un punto di vista legale, questa data è impeccabile: se oggi viene annunciato che la votazione avrà luogo in quel giorno, saranno 30 giorni. Questo consentirà alle persone di prendere ancora una volta confidenza con gli emendamenti proposti e di determinare il proprio atteggiamento nei confronti delle proposte avanzate", ha affermato Putin. (segue) (Rum)