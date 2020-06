Russia: Putin conferma, voto su riforma della Costituzione si terrà il primo luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato russo, prima di confermare definitivamente la data, ha verificato con la direzione del Servizio di tutela del consumatore (Rospotrebnedzor) la sussistenza di eventuali rischi nell'uso degli istituti scolastici, che nello stesso periodo saranno impegnati nello svolgimento dell'esame di maturità. Il direttore di Rospotrebnedzor ha sottolineato che un mese di tempo, "pari a due periodi di incubazione", permetterà di avere maggiore chiarezza sulla situazione ed adottare eventuali ulteriori misure. Dal punto di vista delle procedure, la presidente della Cec, Ella Pamfilova, ha assicurato che non ci saranno votazioni per corrispondenza, lasciando tuttavia aperta la possibilità in condizioni particolari. "Abbiamo deciso di rinunciare al voto per posta su larga scala, che nei diversi paesi è sempre accompagnato da enormi scandali. Non applicheremo il voto per posta", ha dichiarato Pamfilova. Sarà possibile però, per determinate categorie di cittadini, il voto a domicilio: non solo i russi anziani e con bassa capacità motoria, ma anche quelle persone che vogliono votare ma non possono lasciare un parente a casa da solo. "Allo stesso tempo, abbiamo escluso la possibilità di contatti diretti: nessuno dei membri della commissione o tra gli osservatori entrerà in casa", ha detto Pamfilova, assicurando che i requisiti per l'identificazione dell'elettore saranno comunque soddisfatti. (segue) (Rum)