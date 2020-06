Russia: Putin conferma, voto su riforma della Costituzione si terrà il primo luglio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Cec ha presentato ai colleghi le misure che il gruppo intende intraprendere per prendere tutelare gli elettori dai rischi di contagio. Nelle sezioni elettorali, tutti i partecipanti al voto sugli emendamenti costituzionali riceveranno mascherine protettive, guanti e penne usa e getta. "Tutti i partecipanti al voto, i membri della commissione, gli osservatori e i rappresentanti dei media, saranno forniti di dispositivi di protezione individuale. Forniremo persino penne usa e getta. Ci occuperemo di questo", ha affermato Pamfilova. Gli emendamenti alla Costituzione, avviati all'iter legislativo dal capo dello Stato ad inizio anno, riguardano in primo luogo le rispettive competenze dei due i rami del parlamento ed il rapporto con l'esecutivo del paese. Le nuove norme costituzionali stabiliscono gli obblighi sociali dello Stato verso i cittadini, vietano l'alienazione dei territori del paese, stabiliscono lo status nazionale della lingua russa. La Costituzione nella sua nuova forma consente al presidente attualmente in carica di candidarsi nuovamente alla fine del mandato nel 2024. Per l'approvazione del nuovo testo costituzionale è necessario il voto favorevole di almeno il 50 per cento dei votanti. (Rum)