Kosovo: partito Ldk, il 3 giugno possibile voto di fiducia su nuovo governo (2)

- Il leader dell'Ldk Isa Mustafa ha annunciato che domani la direzione del partito si riunirà per chiudere anche gli aspetti aperti riguardo la lista dei ministri. L'Ldk ha già raggiunto gli accordi per una coalizione di governo con l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) di Ramush Haradinaj, con il partito Nisma di Fatmir Limaj, e con i partiti delle minoranze. Lo scorso 25 marzo il parlamento di Pristina ha votato a favore di una mozione di sfiducia contro il governo guidato dal leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti, il quale però ha più volte ripetuto che rimarrà alla guida del governo fino allo svolgimento delle nuove elezioni anticipate. (Kop)