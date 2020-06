Romania: Banca centrale garantirà liquidità su mercato monetario e finanziamento indiretto deficit di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale della Romania (Bnr) ha adottato un pacchetto di misure volte a mitigare l'impatto economico della pandemia, ma anche a rafforzare la liquidità nel sistema bancario, per il buon funzionamento del mercato monetario e di altri segmenti del mercato finanziario, nonché il finanziamento dell'economia reale e il settore del bilancio. Lo hanno affermato i rappresentanti della banca in un comunicato a seguito della riunione di politica monetaria del Consiglio di amministrazione della banca. Il tasso di interesse sulla linea di deposito diminuisce all'1,25 per cento annuo, insieme al tasso di interesse sulla linea di credito, che raggiunge il 2,25 per cento all'anno, mentre vengono mantenuti gli attuali livelli di tassi di riserva minimi, e prosegue il confronto tra titoli di Stato in lei sul mercato secondario. La Banca centrale ha anche deciso di ridurre il tasso di interesse di politica monetaria all'1,75 per cento annuo, dal 2 per cento annuo, a partire dal 2 giugno. (Rob)