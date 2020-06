Roma: Giannini (Lega Lazio), Raggi intervenga per igienizzazione aree gioco bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale della Lega Lazio, Daniele Giannini, ha inviato una lettera al sindaco di Roma Virginia Raggi, per chiederle "di adoperarsi in tempi rapidi per la pulizia e l'igienizzazione delle aree gioco, affinché - si legge in una nota - i bambini possano finalmente riprendere, dopo il forzato periodo di inerzia e con l'imminente inizio della stagione estiva, le loro attività ludiche e motorie, nonché le relazioni sociali con i coetanei". "Dopo oltre cento giorni dalla dichiarazione di emergenza sanitaria e a qualche settimana dall'inizio della cosiddetta Fase 2 - aggiunge lo stesso Giannini - i bambini rimangono a tutt'oggi i soggetti più danneggiati da restrizioni e divieti. Dopo l'Ordinanza che prevedeva la chiusura delle aree gioco destinate allo svolgimento di attività ludiche e ricreative, tutto è rimasto pressoché invariato poiché adesso occorre adottare il 'Piano di intervento di pulizia e di igienizzazione' delle superfici più toccate. Uno strumento che, si precisa nelle premesse del provvedimento, 'non può essere attuato nell'immediato', in considerazione delle 'numerose aree ludiche presenti sul territorio comunale'. Al pari di altri Comuni, che hanno già reso fruibili tali superfici - conclude il consigliere leghista - l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto procedere alla loro pulizia durante la fase del lockdown e questa ulteriore incertezza sulla tempistica delle riaperture, oltre a certificare l'inadeguatezza della stessa sindaca e la mancanza di programmazione da parte della maggioranza pentastella che siede in Campidoglio, non fa che alimentare la preoccupazione delle famiglie e il nervosismo di una fascia anagrafica ancora provata dagli effetti della pandemia".(Com)