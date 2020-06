Usa: coronavirus, Trump invia in Brasile due milioni di dosi di idrossiclorochina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Usa, Donald Trump, ha inviato in Brasile due milioni di dosi di idrossicolorchina, il farmaco antimalarico che anche l'omologo Jair Bolsonaro ritiene utile per la cura del nuovo coronavirus. Una collaborazione che verrà sviluppata anche con ricerche comuni sull'efficacia del farmaco. "I popoli americani e brasiliani sono uniti in solidarietà contro il coronavirus", si legge in una nota della Casa Bianca che annuncia l'invio delle dosi anticipando la prossima spedizione di mille ventilatori. Il presidio verrà usato come profilassi "per aiutare gli infermieri, i dottori e il personale della sanità in Brasile nella lotta contro il virus. Sarà anche usato come terapia per trattare i brasiliani infetti", aggiunge la nota. I due paesi, fa sapere ancora la Casa Bianca, annunciano anche una serie di sforzi congiunti tra cui "studi randomizzati controllati" per "aiutare a valutare la sicurezza e l'efficacia dell'Hcq tanto per la profilassi quanto per la cura" della Covid-19. Usa e Brasile, ha aggiunto la Casa Bianca, rimarranno "a stretto contatto" nel coordinamento della lotta alla pandemia, "salvaguardare la salute pubblica" e sviluppare in tempi rapidi un vaccino per "salvare vite umane". (segue) (Nys)