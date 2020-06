Usa: coronavirus, Trump invia in Brasile due milioni di dosi di idrossiclorochina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo lo studio di "the Lancet", la somministrazione di idrossiclorochina e clorochina, farmaci noti ai più per la cura della malaria, non mostra alcun beneficio nel trattamento della Covid-19. Di più, non si esclude che il trattamento possa aumentare le probabilità di sviluppare aritmie cardiache nei pazienti e ridurre le percentuali di sopravvivenza. La ricerca è stata condotta su oltre 96mila pazienti ricoverati in 671 ospedali in tutto il mondo. Lo studio tiene conto delle cartelle cliniche di circa 15mila pazienti sottoposti a quattro tipi diversi tipi di trattamento con clorochina e idrossiclorochina in combinazione con altri farmaci approvati, e di un "gruppo di controllo" di 81 mila pazienti senza il farmaco antimalarico. "Questo è il primo studio su larga scala con prove statisticamente solide che dimostrano che il trattamento con clorochina o idrossiclorochina non beneficia i pazienti con Covid-19", ha detto l'autore dello studio Mandeep Mehra, capo della ricerca e direttore del Brigham and Women's Hospital Center per malattia cardiaca avanzata a Boston, Stati Uniti. (segue) (Nys)