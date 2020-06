Russia: Putin, prodotti Sukhoi sono un motivo d’orgoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di Sukhoi è un motivo di orgoglio per la Russia e sono fonte di preoccupazione per le compagnie rivali. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di una videoconferenza. “Sukhoi è uno dei leader nel nostro settore aeronautico. Produciamo mezzi che causano l’invidia di molti paesi e fanno tremare i nostri concorrenti. Ma allo stesso tempo, questo è un motivo orgoglio per la Russia", ha dichiarato il presidente russo. Putin ha anche espresso la speranza che, nonostante la pandemia di coronavirus, le imprese di Sukhoi non perdano ritmi lavorativi.(Rum)