Egitto: coronavirus, sanificato carcere di Torah dove è detenuto Patrick Zaki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno egiziano ha effettuato test sul coronavirus a dipendenti e prigionieri della prigione di Torah, dopo la morte di un lavoratore in seguito al contagio da Covid-19. Lo rende noto il ministero dell'Interno. "Sono state adottate procedure precauzionali per sterilizzare il sito e per esaminare tutti coloro che hanno interagito con il dipendente deceduto", ha spiegato il ministero. Inoltre, "è in corso un test periodico per garantire che i detenuti siano abbastanza sicuri secondo le norme stabilite dal ministero della Salute e dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms)". Nel carcere di Torah si trova detenuto Patrick George Zaki, uno studente dell'Università di Bologna. Lo scorso 8 febbraio, la polizia egiziana ha arrestato Zaki, 28 anni, all'aeroporto del Cairo di rientro dall'Italia per una breve vacanza. Il giovane è stato arrestato sulla base di un mandato d'arresto spiccato sulla base di cinque capi d'accusa, tra i quali figurano la pubblicazione di notizie false su Facebook e il tentativo di rovesciare il regime del presidente Abdel Fatah al Sisi. (Cae)