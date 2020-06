Roma: Fontana-Daga (M5s), al lavoro su cause moria pesci nel Tevere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamattina a Roma sono stati effettuati i primi rilievi di Asl Roma 1 e Arpa Lazio sull'anomala moria di pesci nel Tevere. Immagini sconcertanti che meritano tutta la nostra attenzione che si concentrerà soprattutto nel ritrovare le cause di un episodio di una gravità assoluta". Lo affermano in una nota Ilaria Fontana, deputata romana in commissione Ambiente e vicepresidente del gruppo Movimento 5 stelle alla Camera e Federica Daga, deputata romana del Movimento 5 stelle in commissione Ambiente. "Tutte le autorità sono state allertate e gli organi competenti lavorano in queste ore per perlustrare il fiume per verificare l'esistenza di eventuali sversamenti illeciti. Insieme al presidente della commissione Ambiente di Roma Capitale stiamo seguendo passo dopo passo l'intera vicenda e terremo aggiornati i cittadini sugli esiti del campionamento e sugli sviluppi di questa inquietante storia. Enorme è il dispiacere per questo danno ambientale provocato nelle nostre acque", conclude la nota. (Com)