Fase 2: Anac, appalti digitali, verifica requisiti ed estensione stato di emergenza per ripresa economica

- L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) reputa necessario in primo luogo realizzare tempestivamente la previsione - contenuta nel Codice - di una piena digitalizzazione delle gare, che in circa un terzo dei casi sono ancora svolte in modalità cartacea. E' quanto si legge sul sito dell'Anac, secondo cui molteplici i vantaggi che ne deriverebbero: semplificazioni per la trasparenza, maggior controllo, tutela della concorrenza, garanzia dell'inviolabilità e della segretezza delle offerte, tracciabilità delle operazioni di gara e un continuo monitoraggio dell’appalto, riducendo peraltro al minimo gli errori operativi, con una significativa diminuzione del contenzioso. "Sarebbe inoltre possibile ottenere consistenti risparmi in termini di tempi e costi (le commissioni di gara potrebbero lavorare a distanza, eliminando la necessità delle sedute pubbliche o limitandone il numero) e si darebbe attuazione al principio dell’invio unico dei dati, espressamente previsto dal Codice, snellendo gli obblighi di comunicazione e rendendo disponibili informazioni sui contratti pubblici per le varie finalità ai soggetti istituzionali e ai cittadini", prosegue l'Anac che, in vista dell’emanazione di un intervento normativo di semplificazione in materia di appalti, ha elaborato un documento, inviato alla presidenza del Consiglio e ai ministri competenti, contenente varie proposte per velocizzare le procedure e favorire la ripresa economica. (segue) (Com)