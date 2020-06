Sanità: Mazzetti (FI), indispensabile Mes per potenziare presidi sanitari, cogliere opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Conte accetti "immediatamente il Mes vincolato al settore sanitario con tassi irrisori e pensi subito a ricostruire il ‘parco immobiliare’ sanitario nazionale per rafforzare la nostra sanità, per rimettere in moto l’economia grazie ai lavori edili ed infrastrutturali legati alle strutture ospedaliere, che avrebbero ricadute positive anche in termini occupazionali”. Lo afferma, in una nota, Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia. "Per fare questo occorre muoversi in fretta, sospendere subito i lacci e lacciuoli del Codice Appalti e semplificare le procedure amministrative. Non si può perdere tempo e bisogna farci trovare preparati: il Mes è una occasione da non perdere, rappresenta un grande aiuto messo a disposizione dall’Europa", ha detto Mazzetti. "Con i 36 miliardi potremmo potenziare le nostre strutture ospedaliere, costruirne di nuove, offrire ai cittadini una sanità all’avanguardia, capace di rispondere nel migliore dei modi ad ogni nuova emergenza. Dimostriamo - aggiunge - di avere imparato la lezione e facciamoci trovare pronti, cogliamo questa grande opportunità per l’ammodernamento e l’ampliamento delle nostre strutture sanitarie". (segue) (Com)