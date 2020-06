Sanità: Mazzetti (FI), indispensabile Mes per potenziare presidi sanitari, cogliere opportunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di FI, poi, aggiunge: "Anche per le realtà locali, come quella di Prato, il Mes è strumento indispensabile da utilizzare avendo un serio piano infrastrutturale sanitario. Abbiamo un complesso sanitario come il vecchio Ospedale Misericordia e Dolce che la sinistra vuole demolire per fare spazio ad un parco pubblico. Per Forza Italia è inaccettabile. Chiediamo dunque al comune di Prato, alla Regione e al governo - continua - che parte dei soldi del Mes vengano indirizzati per il territorio pratese per realizzare nella struttura del vecchio ospedale un Polo Sanitario all’avanguardia. Occorre inoltre creare i punti di primo soccorso in tutto il distretto per riuscire a soddisfare le esigenze della comunità. Forza Italia come sempre è il partito del fare e del buon senso. Speriamo che stavolta il Pd ci ascolti lasciando da parte i pregiudizi ideologici", conclude Mazzetti. (Com)