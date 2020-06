Hong Kong: polizia vieta commemorazione della repressione di piazza Tiananmen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Hong Kong ha vietato per la prima volta negli ultimi 30 anni la veglia in occasione dell'anniversario della repressione di piazza Tiananmen da parte della Cina, che si tiene ogni anno il 4 giugno, portando come motivazione le misure per contenere la pandemia di coronavirus. La veglia a lume di candela del 4 giugno di solito attira grandi folle ed è l'unico luogo su suolo cinese in cui è ancora consentita una così grande commemorazione dell'anniversario. Quest'anno la polizia ha respinto il permesso per la manifestazione, affermando che "costituirebbe una grave minaccia per la vita e la salute del pubblico", secondo quanto si legge in una lettera degli organizzatori ripresa dai media locali. A Hong Kong la pandemia di coronavirus risulta sotto controllo, con poco più di mille contagi e quattro morti. Negli ultimi due giorni sono state segnalate cinque infezioni locali dopo quasi due settimane a zero contagi. Bar, ristoranti, palestre e cinema sono stati in gran parte riaperti nelle ultime settimane. Gli organizzatori hanno accusato la polizia di utilizzare il virus come scusa per vietare la manifestazione. "Non vedo perché il governo non accetti i raduni politici quando ha dato il via libera alla ripresa di scuole e altri servizi che vanno dalla ristorazione, al karaoke alle piscine", ha dichiarato Lee Cheuk-yan, presidente dell'Alleanza di Hong Kong a sostegno dei movimenti democratici patriottici della Cina che organizza ogni veglia dal 1990. L'alleanza ha invitato i residenti ad accendere una candela alle 20 di giovedì 4 giugno e a osservare un minuto di silenzio ovunque possibile. "Se non ci è permesso accendere una candela durante la manifestazione, lasceremo che le candele vengano accese in tutta la città", ha detto Lee. Il presidente ha inoltre spiegato che l'alleanza avrebbe continuato a recitare lo slogan "Stop al principio della Cina unica" durante la commemorazione, nonostante i piani recentemente annunciati di Pechino di imporre una legge che criminalizza atti di sovversione, secessione, terrorismo e interferenze straniere nell'ex colonia britannica. A distanza di trent'anni, la commemorazione del massacro di piazza Tiananmen rimane uno dei temi più delicati della Cina continentale e ogni sua menzione viene rigorosamente censurata. (Cip)