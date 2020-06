Speciale scuola: Pittoni (Lega), sorprende che M5s trovi incomprensibile sciopero sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Istruzione della Lega, osserva: "Non è incomprensibile che i sindacati della scuola pensino allo sciopero generale. Incomprensibile - continua il parlamentare in una nota - è che il Movimento cinque stelle lo trovi incomprensibile, visto che a settembre perderemo altri 30 mila docenti titolari senza che siano previsti rimpiazzi, in piena emergenza sanitaria. Passeranno anni", conclude Pittoni, "prima di vedere gli 80 mila rincalzi annunciati dal ministero e intanto il comparto rischia il collasso". (Com)