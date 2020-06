Speciale scuola: Ronzulli (FI), Azzolina non si prende responsabilità di nulla e genera confusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Licia Ronzulli, presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, in un'intervista al "Corriere della Sera", afferma che con le linee guida del Comitato tecnico-scientifico per il ritorno a scuola in sicurezza "tutto ricadrà sui genitori: si parla di orari flessibili, ma chi deve andare al lavoro alle 8 come fa? Poi - continua la parlamentare - la scuola il sabato, tutto ricadrà sulle famiglie come al solito. Azzolina non si prendere responsabilità di nulla. Per non dire della confusione sull'esame di maturità. Provi a fare un giro tra gli studenti: ancora non sanno come dovranno fare la prova. Mi ha scritto", conclude Ronzulli, "una mamma che non vuole far presentare la figlia all'esame perché pensa che non sia legale". (Com)