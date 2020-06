Speciale scuola: Ascani (Pd), da Cts ok a ultimo giorno di scuola all'aperto, sono contenta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro all'Istruzione Anna Ascani, del Partito democratico, segnala: "Il Comitato tecnico-scientifico ha chiarito che non è contrario agli incontri tra studenti e docenti per salutarsi per un ultimo giorno di scuola, purché siano all'aperto e nel pieno rispetto dei divieti di assembramento e delle regole di distanziamento e di protezione individuale. Sono contenta", aggiunge l'esponente dell'esecutivo su Facebook, "e spero che iniziative del genere vengano organizzate, in piena sicurezza, anche oltre la data prevista per la fine delle lezioni, come si sta facendo in diversi Comuni. È una piccola cosa, ma può servire agli studenti a chiudere più serenamente un anno che dal punto di vista delle relazioni è rimasto sospeso. Questo vale soprattutto per i bambini e i ragazzi che cambieranno scuola, compagni e insegnanti", rileva Ascani, "passando dalla scuola dell'infanzia alla primaria, dalla quinta elementare alla prima media o dalla terza media al primo superiore. E per quelli che concluderanno il percorso scolastico con l'esame di Stato. Naturalmente l'impegno più importante, quello su cui non si può sbagliare", conclude il viceministro, "è la riapertura della scuola a settembre. E ogni nostro sforzo resta concentrato su questo fondamentale obiettivo, affinché tutti possano tornare a scuola in presenza e in sicurezza". (Rin)