Speciale scuola: Ricostruire, M5s penalizza giovani insegnanti di sostegno specializzati

- "Assunzioni nella scuola, sembra una questione di vita o di morte per certa politica. Fa niente se gli studenti rimangono a casa da mesi a differenza di quanto accade negli altri paesi europei. Se una intera generazione perderà un prezioso anno scolastico. Se i genitori non vanno a lavoro finché i figli restano a casa. Il governo naviga a vista sulla riapertura a settembre. In compenso, i partiti di maggioranza si concentrano sulle nuove assunzioni". Lo si legge in una nota di Ricostruire, il piano operativo promosso da Stefano Parisi. "Si pensi all'emendamento Angrisani (M5s) al Decreto scuola per gli insegnanti di sostegno", si legge. "E' un tema delicato che riguarda la inclusività della scuola, dignità e diritti degli alunni con disabilità. Ma cosa viene in mente alla politica in debito di voti? Ammettere di diritto e in condizioni di privilegio per la graduatoria di merito, rispetto ai giovani iscritti al V ciclo dei corsi di specializzazione per il sostegno, chi ha avuto qualche anno di esperienza con i disabili. Ovvero privilegiare chi finora non è riuscito per inadeguatezza ad essere ammesso ai cicli di specializzazione precedenti e penalizzare le migliaia di giovani docenti che si sono iscritti all'ultimo ciclo sicuri di entrare in ruolo, vista la crescente domanda di docenti specializzati". Inoltre Ricostruire nella nota ricorda che la proposta "è stata bocciata dalla Ragioneria dello Stato. Ma M5s non demorde", e se il provvedimento non passerà con il decreto Scuola, si sottolinea, "lo si inserirà nel cosiddetto Decreto Rilancio (nel vuoto?). Ovviamente coltivando in modo opportunistico il malumore dei precari non specializzati sul sostegno". Invece di trasformare l'emergenza Covid-19 in una opportunità di cambiamento "si continua a ragionare con schemi logori e desueti che hanno al centro il solito scambio elettorale: io aiuto te e tu dai il voto a me", e si usano "gli studenti – conclude la nota – per tenere in vita un'istituzione in crisi, che è florida solo nella produzione di precari". (Com)