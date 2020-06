Spagna: consulente Sanità di Madrid, governo ha bloccato decretazione stato emergenza il 9 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione delle prime fasi dell'emergenza del coronavirus si è trasformata in uno dei temi più caldi del dibattito politico degli ultimi giorni. Il 25 maggio scorso, infatti, il ministro dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska, ha revocato l'incarico al colonnello Diego Lopez de los Cobos, comandate della Guardia civil di Madrid, sulla base di un "normale avvicendamento", secondo quanto affermato dal titolare del dicastero. Tuttavia, il giorno prima su numerosi quotidiani spagnoli sono state diffuse delle indiscrezioni secondo cui la vera ragione sarebbe stata un'indagine tenuta segreta dal colonnello de los Cobos per valutare la risposta delle autorità sanitarie durante le prime fasi dell'emergenza e, in particolare, l'autorizzazione concessa alle manifestazioni dello scorso 8 marzo nella capitale spagnola in occasione della Festa della donna. Nel mirino dell'indagine sarebbe finito, in particolare, il delegato del governo per la comunità di Madrid, José Manuel Franco, il quale avrebbe sottovalutato i rapporti presentati dalle autorità sanitarie che avevano avvertito dei rischi di diffusione del coronavirus durante gli eventi pubblici. La rimozione del colonnello de los Cobos nei giorni successivi ha generato un effetto domino nella Guardi civil, con le dimissioni, poche ore dopo, del numero due, il tenente colonnello, Laurentino Cena, e del terzo grado in carica del Corpo, il capo del Comando Operativo (Mop), il generale Fernando Santafè (Spm)