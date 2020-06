Speciale difesa: Colombia, missione missione militare Usa per sostenere forze locali in lotta al narcotraffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via in Colombia una missione militare del Comando sud degli Stati Uniti per sostenere le forze locali nella lotta al narcotraffico. Gli effettivi statunitensi, si legge in un comunicato, forniranno supporto attraverso l'addestramento, la consulenza e l'assistenza alle unità colombiane, al fine di rafforzare le capacità nella lotta comune al narcotraffico. Le operazioni, prosegue la nota, riguarderanno le aree designate dal governo Ivan Duque come “prioritarie" e si concentreranno su logistica, servizi e capacità di intelligence, al fine di potenziare la cooperazione e lo scambio di informazioni. Prima di essere totalmente operativi, i circa cinquanta militari si sottoporranno a una quarantena di due settimane per evitare possibili contagi da nuovo coronavirus. "Questo spiegamento dimostra la duratura promessa di amicizia, alleanza e solidarietà del Comando sud con i suoi alleati" si legge ancora nella nota che ricorda la "lunga storia" di cooperazione tra Colombia e Stati Uniti. (Mec)