Speciale difesa: Tunisia, per sindacato Ugtt rischio che territorio tunisino sia utilizzato per intervento in Libia

- L'Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt), potente sindacato della Tunisia, ha lanciato un avvertimento sul rischio che il paese diventi un possibile punto di partenza per un intervento straniero nella vicina Libia. Lo riferisce una nota dell’Ugtt in risposta all’annuncio da parte del Comando Usa per l'Africa (Africom) di un possibile invio di una brigata di assistenza alle forze di sicurezza in Tunisia, alla luce delle attività condotte dalla Russia in Libia. L'Ugtt ha sottolineato che si mobiliterà al “fianco delle forze nazionali per sconfiggere, in ogni caso, l'uso del territorio tunisino come punto di partenza per un intervento in Libia, sia esso condotto dagli Stati Uniti, Turchia o altri paesi”. Nella nota l’Ugtt ha chiesto alle autorità di attenersi a una posizione di rifiuto di qualsiasi allineamento e di proteggere il paese da qualsiasi coinvolgimento nella distruzione della vicina Libia. "La posizione dell'Ugtt giunge in un momento in cui le minacce stanno peggiorando: i politici tunisini sono rimasti impigliati nel sostegno ad una parte o all’altra. Inoltre le dichiarazioni di Africom hanno ormai svelato una strategia per sfruttare il territorio tunisino per un intervento degli Stati Uniti nel conflitto libico", si legge nella nota. “L’Ugtt invita il presidente della Repubblica (Kaies Saied) e i deputati che hanno a cuore il paese a presentare un'iniziativa legislativa che proibisca a chiunque, indipendentemente dalla sua posizione o forza, di usare la Tunisia e di costringerla ad essere coinvolta in conflitto che va contro i gli interessi del paese, della Libia e di tutti i popoli della regione araba”, prosegue la nota. (Tut)