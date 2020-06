Speciale difesa: Yemen, Houthi bombardano i quartieri residenziali di Hodeidah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La milizia ribelle Houthi dello Yemen ha ripreso i suoi bombardamenti sui quartieri residenziali e in diverse aree del governatorato di al Hodeidah, nello Yemen occidentale, come parte delle sue continue violazioni della tregua ottenuta dalla mediazione delle Nazioni Unite. I media yemeniti hanno riferito che la milizia Houthi ha bombardato i quartieri residenziali nella città di Hays, a sud di al Hodeidah, con i mortai di calibro 120 e 82. I villaggi e le fattorie di montagna di Al Tahita, a sud di Al Hodeidah, sono stati anche sottoposti ad artiglieria pesante e bombardamenti missilistici, con Rpg e missili guidati, secondo i media dell'esercito. Questi ultimi sviluppi arrivano sulla scia di una serie di azioni militari da parte della milizia Houthi in tutte le aree a sud di Al Hodeidah, dove le forze governative hanno reagito ad un attacco ad Al Duraimi, mentre la montagna di Tahita è stata bombardata con l’artiglieria e missili. (Res)