Nepal-India: Katmandu deposita disegno di legge per ridisegnare i confini nazionali

- Il governo del Nepal ha presentato ieri un emendamento costituzionale che garantirebbe all’esecutivo il potere di ridisegnare i confini nazionali includendo tre territori contesi con l’India. La presentazione del disegno di legge, che gode del sostegno unanime dell’arco parlamentare nepalese, era inizialmente in programma per lo scorso mercoledì, 27 maggio; il governo guidato dal primo ministro Sharma Oli ha però deciso di rinviare l’iniziativa per assicurarsi di ottenere il sostegno unanime delle forze parlamentari. L’India non ha ancora risposto ufficialmente alla decisione unilaterale del governo di Katmandu: quest’ultimo dovrà ottenere l’appoggio dei due terzi di entrambe le camere del Parlamento nepalese. Il governo Oli ha già decretato la modifica della carta politica, ma l’emendamento è necessario ad apportare le medesimo modifiche all’emblema nazionale. (segue) (Inn)