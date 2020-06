Nepal-India: Katmandu deposita disegno di legge per ridisegnare i confini nazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso nepalese (Nc), principale partito di opposizione in Nepal, appoggia l’iniziativa del governo di adottare una nuova carta politica comprendente i territori di Limpiyadhura, Lipulek e Kalapani, contesi con l’India. Lo ha reso noto il portavoce, Bishwa Prakash Sharma, spiegando che il Congresso vuole che si raggiunga un consenso nazionale sulla questione quando sarà messa ai voti in parlamento. L’esecutivo, infatti, ha depositato una proposta di emendamento costituzionale riguardante l’articolo 9, comma 2 e relativo allegato 3 della Costituzione, sullo stemma nazionale, per inserirvi un riferimento all’aggiornamento cartografico. Il Partito socialista del popolo (Jsp) ha colto l’occasione per chiedere che vengano apportate anche altre modifiche che tengano conto dei madhesi, dei janajati e di altre minoranze. L’emblema attuale raffigura l’Everest e le colline sullo sfondo mentre in primo piano ci sono una sagoma del Nepal e due mani, una maschile e una femminile, che si stringono, il tutto racchiuso all’interno di una ghirlanda di rododendri. In basso c’è il motto “La madre e la madrepatria sono più grandi del cielo”. (segue) (Inn)