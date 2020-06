Nepal-India: Katmandu deposita disegno di legge per ridisegnare i confini nazionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte indiana, il portavoce del ministero degli Esteri, Anurag Srivastava, nella sua conferenza stampa di ieri, ha osservato che la questione sta ricevendo grande attenzione in Nepal e dichiarato che “l’India è aperta a impegnarsi con i suoi vicini sulla base di sensibilità e rispetto reciproci, in un ambiente di fiducia”. Secondo la stampa indiana il sottosegretario Harsh Shringla ha già incontrato l’ambasciatore del Nepal, Nilambar Acharya, due volte e il sottosegretario aggiunto, Piyush Srivastava, ha avuto anche lui diversi colloqui col diplomatico. Nei giorni scorsi la stampa nepalese aveva parlato di tentativi andati a vuoto di Acharya di incontrare alti funzionari indiani. La disputa ha origini lontane, ma si è riaccesa sei mesi fa quando l’India, in seguito al riassetto del Jammu e Kashmir, ha pubblicato la sua nuova carta politica includendovi anche il territorio di Kalapani. Il Nepal ha protestato, ma solo adesso ha deciso di rispondere aggiornando la propria carta per comprendervi l’area controversa, di 335 chilometri quadrati. (segue) (Inn)