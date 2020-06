Roma: Possanzini (Si Municipio X), lampioni accesi anche di giorno, chiesto intervento urgente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Possanzini, segretario Sinistra italiana Municipio Roma X, in una nota dichiara: "In un'epoca dove il risparmio energetico e i temi ambientali in genere sono di estrema attualità, passeggiare su viale Mediterraneo e trovare file di lampioni accesi anche in pieno giorno lascia perplessi". "Le plafoniere, tutte rigorosamente a led per ridurre i consumi energetici - spiega Possanzini - sono state sostituite da poco tempo ma nessuno si è occupato di riparare il guasto all'impianto elettrico che dovrebbe permettere l'accensione dei lampioni al crepuscolo e garantire lo spegnimento degli stessi dopo l'alba. Chiederemo una immediata verifica dell'impianto e la riparazione dello stesso al fine di evitare l'accensione delle plafoniere anche in pieno giorno. Ci auguriamo che l'amministrazione 'plastic free' e di 'io sono ambiente', davanti alla nostra segnalazione, provveda più che rapidamente alla riparazione del guasto in quanto oltre al danno ambientale c'è anche quello economico il quale non è poca cosa visto l'elevato numero di lampioni. Proviamo con un piccolo impegno a migliorare l'efficienza dei servizi ai cittadini, risparmiando soldi e riducendo al minimo i danni all'ambiente. Presenteremo un documento in Municipio nella certezza che l'intervento di riparazione sarà più che tempestivo vista la sensibilità sui temi ambientali e del risparmio energetico mostrata, almeno a parole, dalla nostra amministrazione".(Com)