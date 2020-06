Viabilità: su A1 Milano-Napoli chiusa per una notta entrata stazione Firenze Scandicci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 giugno, sarà chiusa l'entrata della stazione di Firenze Scandicci, verso Bologna. In alternativa - si legge in una nota di Autostrade - si consiglia di utilizzare la Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno e poi proseguire sulla A11 Firenze-Pisa nord. Inoltre, sarà chiusa l'area di parcheggio di Villa Costanza, in entrata verso Bologna. Pertanto, a chi è diretto all'area di parcheggio, si consiglia di utilizzare la stazione di Firenze Impruneta sulla A1 e riprendere l'autostrada verso Bologna. (Com)