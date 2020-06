© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’organizzazione non governativa “Syria Response Coordination Group”, nel mese di maggio sono state 139 le violazioni del cessate il fuoco nel governatorato di Idlib, in Siria nord-occidentale, raggiunto il 5 marzo da Russia e Turchia. La percentuale di profughi rientrati nella regione è stata invece pari al 27,41 per cento del totale. (Res)