- Fonti locali riferiscono dell’avvio di una campagna di reclutamento da parte delle forze russe nel governatorato di Deir ez-Zor, in Siria nord-orientale, per arruolare combattenti da inviare in Libia. Il primo gruppo di reclute sarebbe composto da quindici miliziani provenienti da Deir ez-Zor e dalla zona circostante. (Res)