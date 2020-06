Speciale difesa: Egitto, 19 presunti terroristi uccisi e 5 militari uccisi o feriti in 2 operazioni nel Nord Sinai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di 19 presunti terroristi uccisi e cinque militari deceduti o feriti il bilancio di due operazioni di sicurezza separate nel Sinai settentrionale, turbolenta zona di confine con la Striscia Gaza e con Israele. Il portavoce militare egiziano Tamer El Rifae ha annunciato che tre terroristi classificati come “molto pericolosi” sono stati uccisi in un raid nel loro nascondiglio dove sono state trovate munizioni, mitragliatrici, fucili, granate e proiettili Rpg. Altri 16 terroristi sono stati uccisi con dei bombardamenti aerei che hanno distrutto due veicoli fuoristrada e un deposito contenete ordigni esplosivi improvvisati. I genieri militari hanno disinnescato cinque trappole esplosive piazzate dai terroristi per colpire il personale di sicurezza, ha aggiunto il portavoce. Cinque membri dell'esercito, inclusi tre ufficiali e due soldati, sono stati uccisi o feriti in entrambe le operazioni: El Rifae, tuttavia, non ha specificato in quanto abbiano perso la vita. (Cae)