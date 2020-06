Speciale difesa: Sudan, attacchi delle milizie al confine, convocato l’incarico d’affari dell’Etiopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudan ha convocato l’incaricato d’affari dell’Etiopia per chiedere spiegazioni dopo l’attacco di una milizia etiope al confine tra i due paesi che hanno ucciso e ferito diversi militari e civili dell'esercito sudanese. L’episodio di giovedì 28 maggio ha preso di mira la zona orientale di Al Qadarif, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ufficiale “Suna”. Al momento non ci sono stati commenti da parte di Addis Abeba. Secondo l’emittente satellitare tv di proprietà saudita “Al Arabiya”, una milizia etiope è penetrata in territorio sudanese e ha attaccato alcune zone agricole nell'area di Barka Norit e nel villaggio di Al Forsan. L'assalto si è concluso con uno scontro con i militari sudanesi nel campo di Barkat Noreen. Un ufficiale, il capitano Karam El Din, è deceduto a seguito delle ferite riportate. Il decesso è avvenuto nell'ospedale di Doka, nel capoluogo locale di Qallabat. Si registra anche il ferimento di numerosi soldati e civili. L'attacco è avvenuto mentre Khartum stava preparando una riunione di un comitato congiunto di alto livello con l'Etiopia sulle questioni relative alle frontiere. (Res)