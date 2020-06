Speciale difesa: generale Usa Hadfield, Russia punta a costruire roccaforte in Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arrivo di aerei da guerra russi in Libia potrebbe non incidere sullo stallo della guerra civile in corso, ma potrebbe aiutare la Russia ad assicurarsi una roccaforte geostrategica in Nord Africa. Lo ha dichiarato parlando alla stampa il generale Gregory Hadfield, vice direttore del dipartimento intelligence del Comando Usa per l'Africa (Africom ). “Sostenere l’Esercito nazionale libico (Lna) e il comandante Khalifa Haftar significa non tanto vincere la guerra, quanto sviluppare roccaforti”, ha detto Hadfield. “Se la Russia si assicura una posizione permanente in Libia o, peggio, impiega i suoi sistemi missilistici a lungo raggio, potrebbe esserci un cambio di passo ("game changer") in l’Europa, nella Nato e in molti paesi occidentali”. (Res)