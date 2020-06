Sudafrica: riapertura delle scuole rinviata di una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Sudafrica hanno ritardato di una settimana la riapertura delle scuole per consentire agli amministratori di avere più tempo per prepararsi. È quanto reso noto in un comunicato del dipartimento per l’Istruzione di base, secondo cui le scuole riapriranno l'8 giugno. La scorsa settimana il presidente Cyril Ramaphosa in un discorso trasmesso in diretta televisiva ha annunciato l’inizio della cosiddetta “fase tre” a partire da oggi, 1 giugno, con l'obiettivo di far ripartire l'economia a pieno regime. La nuova fase prevede la riapertura delle principali aziende nazionali, delle scuole secondarie (prima dell’ulteriore rinvio) e delle università, mentre rimarranno vietati i raduni pubblici e chiusi ristoranti, bar e parrucchieri, considerati "attività ad alto rischio". Condizione preliminare alla riapertura delle imprese sarà di effettuare una rigorosa sanificazione dei luoghi. Lo scorso 14 maggio il presidente aveva annunciato un allentamento progressivo delle restrizioni imposte per arginare la pandemia di coronavirus attraverso un sistema che prevede cinque livelli di allerta. A marzo Ramaphosa aveva annunciato un blocco delle attività fra i più rigidi al mondo, con restrizioni leggermente allentate soltanto a partire dal primo maggio, quando il paese è passato dal livello di allerta cinque al livello quattro. Il Sudafrica è il paese africano maggiormente colpito dalla pandemia di Covid-19 con 23.683 casi confermati e 683 decessi. (Res)