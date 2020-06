I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pomezia: accoltellano alla schiena un 18enne straniero, fermati 3 minorenni a Torvaianica - Attimi di paura sabato sera a Torvaianica quando tre giovani, uno di 17 anni e due di 16 anni, hanno aggredito con violenza un 18enne straniero, residente da tempo nel territorio. Il tutto è nato da una discussione per futili motivi, uno sguardo di troppo e qualche frase provocatoria. I tre ragazzi hanno reagito con calci e pugni nei confronti del 18enne e durante la zuffa uno dei tre ha tirato fuori un coltello e ha inferto al giovane straniero cinque coltellate alla schiena. Dopo l'aggressione i tre minorenni hanno lasciato la vittima a terra in un bagno di sangue e sono scappati a piedi. La segnalazione immediata al 112 di un passante ha permesso ai Carabinieri della stazione locale di attivare subito i soccorsi: il ragazzo ferito è stato trasportato all’ospedale Sant’Eugenio di Roma e non è in pericolo di vita. I tre delinquenti, invece, sono stati rintracciati alle prime luci dell'alba di ieri: uno si era rifugiato a casa di una zia, nella vicina Ardea, dove è stato trovato ancora con le mani e i vestiti insanguinati e ha consegnato spontaneamente il coltello, ancora insanguinato, usato contro la vittima; gli altri due complici sono stati trovati invece nelle loro abitazioni a Torvaianica. Tutti e tre sono stati tutti sottoposti a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di tentato omicidio in concorso e lesioni gravi e sono stati accompagnati presso un istituto penitenziario minorile di Roma. (segue) (Rer)