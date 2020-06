I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: fonti locali, campagna russa di reclutamento combattenti per la Libia a Deir ez Zor - Fonti locali riferiscono dell’avvio di una campagna di reclutamento da parte delle forze russe nel governatorato di Deir ez Zor (Siria nord-orientale) per arruolare combattenti da inviare in Libia. Lo riferisce il portale d'informazione siriano "Enab Baladi", vicino all'opposizione antigovernativa. Il primo gruppo di reclute sarebbe composto da quindici combattenti provenienti da Deir Ez Zor e zona circostante. Al pari della Russia anche la Turchia sta reclutando sta da mesi inviando miliziani siriani in Libia. Sempre secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, il numero attuale di combattenti inviati dalla Turchia in Libia è stimato a 11.200, tutti giunti nel paese per partecipare ai combattimenti tra le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) e l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Alcuni di questi sarebbero in realtà migranti che attraverso il Mediterraneo erano diretti verso i paesi dell'Europa meridionale mentre altri si stavano preparando ad emigrare. Molti di loro considerano la Libia come un punto di transito per la migrazione verso l'Europa, ha dichiarato l'Osservatorio siriano sul suo sito ufficiale. Ad aprile 2019, le forze dell'Lna - comandate dal generale Khalifa Haftar - hanno lanciato un'offensiva volta a prendere il controllo della capitale Tripoli, sede del Gna. Dopo che l'operazione è entrata in una fase di stallo, la Turchia ha deciso di intensificare il proprio supporto verso l'esecutivo presieduto da Fayez al Sarraj tramite l'invio di mercenari assoldati tra i ribelli siriani anti-governativi, sostenuti da Ankara in Siria in funzione anti-Assad e anti-curda. (segue) (Res)