I fatti del giorno – Italia

- Banche: Volpi (Copasir), interessi bancari e assicurativi restino in Italia - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) nell’ambito del ciclo delle audizioni sul sistema bancario assicurativo ha ascoltato Aise, Banca d’Italia, Ivass, Ubi Banca, Mediobanca, Cassa Depositi e prestiti. E’ prevista per giovedì l’audizione di Unicredit. "Nel contorno delle competenze del Copasir afferenti la sicurezza e l’interesse nazionale si sta progressivamente formando una sensibile e consapevole preoccupazione relative a dinamiche che potrebbero in futuro intercettare l’interesse condiviso del Paese - spiega il presidente Raffaele Volpi -. Recenti notizie, in parte in qualche modo prevedibili, accentuano le preoccupazioni già espresse dal Comitato in merito al possibile controllo fuori dai confini nazionali di primari istituti bancari ed assicurativi già riconosciuti per altro tra i maggiori detentori di debito sovrano italiano. Essendo le notizie pubbliche e acclarate e facendo memoria della recente implementazione della legislazione in merito alla difesa degli assetti strategici del Paese pensiamo possa esservi una autonoma attivazione degli organismi preposti finalizzata ad assicurare che i predetti istituti rimangano all’interno di un sistema di controllo e direzione italiano". Volpi ritiene che "oggi in particolare il sistema Paese abbia la necessità di non vedersi depauperato di capisaldi strategici in favore di attori che proseguono interessi diversi da quelli nazionali".Quirinale: Mattarella per i 50 anni morte Ungaretti, personalità tra le più rappresentative della cultura italiana - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio a Giuseppe Ungaretti, in occasione dei 50 anni dalla morte del poeta, definendolo "una tra le personalità più rappresentative della cultura italiana del secolo scorso". Il capo dello Stato, in una dichiarazione, ricorda come "cinquant’anni fa, il primo giugno 1970, moriva Giuseppe Ungaretti, una delle voci più significative della poesia italiana del Novecento. 'Poeta di trincea', come egli stesso ricordava, Ungaretti prese parte come volontario alla Prima Guerra mondiale e di quella diretta e traumatica esperienza, del vivere e del morire sul fronte, rese una intensa e dolente testimonianza. Quei versi irruppero sulla scena letteraria con uno stile del tutto nuovo, rivoluzionario, che influenzerà profondamente l’evoluzione della poesia italiana", si legge. "Distaccandosi nettamente dalla lirica tradizionale, la poesia di Ungaretti si impegnava a indagare in profondità la parola, scavandone e dilatandone i significati più intimi e assoluti, evocando suggestioni e richiami ad altre immagini, per giungere a vere e proprie folgorazioni, come nella celeberrima M’illumino d’immenso. Da qui - prosegue la nota - si venne configurando il volto di un nuovo movimento letterario, definito in seguito 'Ermetismo', di cui Ungaretti è considerato unanimemente il padre". Mattarella lo definisce un "grande poeta, fraternamente solidale con le ansie di ogni essere umano" che "ha continuamente ricercato una intuizione che illuminasse un frammento di verità in tutto il percorso della sua vita: dagli abissi di sofferenza della guerra, all’angoscia esistenziale, fino alla ritrovata fede in Dio. Indimenticabili restano le sue apparizioni televisive, come quelle del 1968 quando, introducendo le puntate dell’Odissea, declamava alcuni brani del poema omerico, coinvolgendo e appassionando il pubblico con la sua potenza espressiva. Rendiamo omaggio a Giuseppe Ungaretti, una tra le personalità più rappresentative della cultura italiana del secolo scorso", conclude il capo dello Stato.Decreto Liquidità: Fapi, follia rifare le richieste di finanziamento - Siamo alla follia: ulteriori ritardi e difficoltà per le imprese. E' inammissibile che alla luce delle modifiche apportate al Decreto Liquidità, che elevano da 25 a 30mila euro la soglia e da 6 a 10 anni la durata dei prestiti garantiti al 100 per cento, gli imprenditori dovranno di nuovo recarsi in banca e ripresentare le domande di finanziamento. In sostanza, le modifiche apportate in fase di conversione del decreto legge, costringono le imprese che avevano già richiesto il prestito a dover rifare la domanda, mentre il fondo per le Pmi dovrà rivedere tutte le procedure. Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "Se lo spirito della norma – aggiunge Sciotto - era quello di iniettare rapidamente liquidità nei conti correnti delle piccole imprese al fine di riavviare le attività dopo il lockdown, alla luce dei fatti, è stato tradito ogni buon auspicio con enormi danni alle imprese causa di una burocrazia farraginosa che riteniamo letale per il sistema produttivo italiano". "Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori – sottolinea il leader della Fapi - non posso continuare a perdere intere giornate per perfezionare le richieste di finanziamento che potevano essere fatte automaticamente ed autonomamente dagli istituti di credito, per questa ragione riteniamo che il Governo debba lavorare ad una norma quadro su semplificazione e sburocratizzazione. Un tema non più rinviabile per consentire ad imprese e cittadini di essere competitivi e rilanciare la sfida della crescita e dell'occupazione", conclude Sciotto.Giustizia: Salvini, da Palamara dichiarazioni surreali, serve una vera riforma - Le dichiarazioni dell'ex consigliere del Csm, Luca Palamara, tornato ieri a difendersi in tv a "Non è l'arena", sono "surreali". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. "Da Palamara dichiarazioni surreali. A me e agli italiani non interessano le scuse tardive o le parole, interessano i fatti: magistrati promossi per appartenenza politica (quasi sempre di sinistra) e non per bravura, processi infiniti, innocenti in galera e colpevoli fuori: è urgente - spiega Salvini - una riforma vera della Giustizia, ma per farla servono un governo ed un ministro capaci di farla. Preoccupato per il mio processo dopo quello che è venuto fuori? Assolutamente no, sono convinto - conclude il leader leghista - di aver bloccato gli sbarchi per il bene degli Italiani, l’ho fatto e lo rifarò”.Giustizia: Bonafede a "La Stampa", ora basta con il correntismo - Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in una intervista a "La Stampa" spiega come intende riformare il Consiglio Superiore della Magistratura, sapendo che la saggezza, quando arriva in ritardo, non serve più a nulla. E che per risollevare l'umore da naufragio della maggioranza sana del sistema giudiziario e dell'intero Paese non sarà sufficiente una mano di vernice. "La qualità dei nostri magistrati è alta. Non sarebbe giusto fare di tutta l'erba un fascio. C'è stato un terremoto, ma la grande maggioranza di giudici e pm porta avanti la macchina della giustizia ogni giorno". La teoria della mela marcia. "Al contrario. Ho parlato io stesso di terremoto. Aggiungo che sarebbe sbagliato considerare questa storia come un caso eccezionale che riguarda singole persone. Stiamo intervenendo in modo radicale sulle degenerazioni malate del correntismo. Ma i cittadini devono continuare a fidarsi del sistema". Mattarella è stato chiaro: 'Basta con la commistione tra toghe e politica'. "Il presidente ha ragione. Mi sto muovendo per combattere le degenerazioni del correntismo da un lato, ma anche per alzare un muro tra politica e magistratura dall'altro. In maggioranza c'è sintonia. La norma simbolo della riforma prevede che i magistrati che entrano in politica non possano tornare indietro una volta fatta la scelta. Stiamo pensando a delle limitazioni anche per chi si candida senza essere eletto. Il magistrato non deve solo essere terzo. Deve anche apparire tale". Si sente dire da mezzo secolo. "Esatto. Noi però lo facciamo davvero. Tra una cosa e l'altra circa un anno, ma le regole sull'elezione saranno subito in vigore. C'è l'accordo nella maggioranza. Non si tornerà più indietro". In un intervento su "La Stampa", l'ex presidente dell'Anm, Luca Poniz, ha accusato i colleghi di essere più interessati alla carriera che al lavoro. "Tra le degenerazioni del correntismo c'è anche il carrierismo. Voglio dire all'Anm che questa riforma non è contro la magistratura. Ma che, al contrario, la facciamo per tutelare i magistrati". I magistrati vanno tutelati. "Il confronto con loro è importante. E io mi aspetto collaborazione. Bisogna che trovino una sintesi al loro interno. Il fatto che il presidente dell'Anm sia cambiato ogni anno è il segnale di una logica spartitoria piuttosto che della ricerca di una sintesi". Poi il ministro spiega come sarà il nuovo Csm. "Blinderemo la meritocrazia, cambieremo il sistema elettorale e le persone che faranno parte della sezione disciplinare saranno diverse da quelle della commissione nomine". Quindi un muro tra politica e magistratura ma l'articolo 3 del progetto che prevede il controllo del Csm sui criteri di assegnazione dei procedimenti da parte delle Procure sembra dire il contrario. "Sembra a chi lo ha letto male. In realtà dice la stessa cosa. I procuratori capo saranno liberi di stabilire i criteri con i propri progetti organizzativi. II Csm controllerà che seguano l'ordine impostato da loro stessi".(Rin)