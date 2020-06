Per la Dad Azzolina ringrazia i genitori: "In questi mesi hanno fatto un lavoro straordinario"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata mondiale dei genitori, che si celebra oggi, 1 giugno, il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, ha voluto ringraziare le famiglie degli studenti che, in questi mese, sono stati alle prese con la didattica a distanza. "Alle famiglie va il mio grazie per il lavoro straordinario svolto quest'anno per supportare la scuola che, anche grazie a loro, non si è fermata", si legge in un post su Facebook. "In questa giornata il mio ringraziamento più sentito va a tutti i genitori che in questi mesi di emergenza hanno seguito i loro figli nella didattica a distanza, che hanno fatto un lavoro straordinario a supporto della scuola. La comunità scolastica - prosegue Azzolina - è esattamente questo: fare ciascuno la propria parte, dare man forte affinché il sistema possa funzionare. Grazie all'impegno di tutti la scuola non si è fermata. E tornerà più forte di prima, a settembre, quando i ragazzi potranno tornare nelle aule, con i loro insegnanti. Stiamo lavorando per questo. Senza sosta. Consapevoli delle difficoltà, ma certi che tutti uniti ce la faremo", conclude il ministro dell'Istruzione. (Rin)