Editoria: da martedì 2 giugno in edicola il nuovo numero di Cultura Identità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà in edicola domani, 2 giugno, il nuovo numero di “Cultura Identità” dedicato alla crisi economica e agli errori di un governo “nemico del popolo” che ha penalizzato tutti i settori produttivi. L’uscita del nuovo numero, eccezionalmente di martedì, cade in concomitanza con la Festa della Repubblica e le manifestazioni in 100 piazze italiane promosse dal centrodestra. Ne parleranno il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e della Lega Matteo Salvini nelle interviste in cui chiedono, tra le altre cose, il voto subito. Nel mensile fondato da Edoardo Sylos Labini e diretto da Alessandro Sansoni sono numerosi gli approfondimenti dedicati ai risvolti della crisi anche nella dimensione europea: Luciano Barra Caracciolo, in una vera e propria lectio magistralis, sottolinea la necessità di rivedere i vincoli dei trattati in vigore e superare l’attuale narrazione mediatica che impedisce un discorso costruttivo sull’eurozona. “Un nuovo modello di economia mista” è la proposta di Giulio Sapelli che analizza i rapporti dell’Italia con la Germania e con la sempre più pressante influenza della Cina. Cuore della discussione portata avanti questo mese è l’impatto che il lockdown ha avuto in Italia, causando quel “suicidio della nazione” denunciato da Alessandro Meluzzi. Cultura Identità ha dato voce alla rabbia di ristoratori, balneari e operatori del turismo attraverso gli interventi di Alessia Berlusconi e dei rappresentati delle categorie coinvolte. Stiamo assistendo a una vera e propria “glebalizzazione”, puntualmente descritta da Diego Fusaro, e a farne le spese sono negozianti, artigiani e partite Iva. In quest’ottica, si riafferma la necessità di una nuova IRI e di un altro modo di fare industria, come sottolineato da Ilaria Bifarini e Paolo Corsini. La soluzione alla crisi non può essere l’immigrazione e la “grande sostituzione” paventata da Marco Gervasoni. (segue) (Ren)