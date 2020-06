Spagna: il Partito popolare voterà a favore del reddito minimo di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) voterà a favore del reddito minimo di base in Spagna purché "sia gestito nel miglior modo possibile". Lo ha annunciato il vicesegretario nazionale del Pp, Jaime de Olano, nel corso di un'intervista all'emittente televisiva "Tve", nella quale ha spiegato che la gestione del reddito minimo di base dovrebbe essere affidata alla comunità della autonomie e che la sua erogazione dovrebbe essere vincolata alla ricerca effettiva di lavoro da parte dei beneficiari. Il reddito minimo di base, pubblicato oggi sulla gazzetta ufficiale dello Stato (Boe) ed annunciato lo scorso 29 maggio dal governo del premier Pedro Sanchez, avrà un costo di circa 3 miliardi di euro all'anno e sarà finanziato attraverso un trasferimento che il tesoro effettuerà alla Previdenza sociale (Sepe). Del sussidio dovrebbero beneficiare, secondo le stime dell'esecutivo, circa 850 mila famiglie con assegni mensili che andranno da un minimo di 461 euro per nuclei familiari con un solo adulto ad un massimo di 1.015 euro per famiglie composte da tre adulti e due bambini o quattro adulti e un bambino.(Spm)