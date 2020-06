Università: M5s, stanziamo due miliardi di euro in più, investiamo sul futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel post si sottolinea che "grazie al decreto Rilancio agli studenti meritevoli e bisognosi sarà assegnato un numero maggiore di borse di studio. Per il diritto allo studio sono stati destinati, solo per quest'anno, 40 milioni di euro aggiuntivi che integreranno il Fondo integrativo statale (Fis) per studenti universitari e Afam, colmando in questo modo il gap tra coloro che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio e gli effettivi percettori delle borse. Mentre 62 milioni andranno al fondo per esigenze emergenziali dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e degli enti di ricerca per potenziare la didattica a distanza, l'acquisto di dispositivi digitali e l'accesso a piattaforme digitali. Massima attenzione e aiuti concreti anche per la ricerca scientifica - rileva il M5s - che ha bisogno più che mai di investimenti. Nel decreto Rilancio stanziamo ulteriori 550 milioni di euro in due anni per il programma di ricerca nazionale, oltre 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (Foe) che porteranno alla stabilizzazione di 1.300 ricercatori negli enti pubblici di ricerca e 250 milioni di euro per l'assunzione di 4.600 ricercatori, oltre ai 1.600 assunti grazie al decreto Milleproroghe". Il Movimento cinque stelle conclude: "Vogliamo poter contare sui nostri giovani talenti e fornire strumenti adeguati per svolgere attività scientifica ed essere pronti a ripartire al massimo. Nel decreto Rilancio, inoltre, aumentiamo le borse di specializzazione medica del 50 per cento rispetto allo scorso anno con uno stanziamento aggiuntivo di 500 milioni di euro dal 2020 al 2024". (Rin)