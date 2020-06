Russia-Italia: Terracciano, crisi coronavirus ha permesso "salto in avanti" per Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione Europea ha inizialmente tardato a fornire aiuti all'Italia nel contesto dell'epidemia di coronavirus, ma successivamente Bruxelles ha reagito alla crisi e cambiato passo. Lo ha dichiarato nel corso di un briefing organizzato da "Russia Today" l'ambasciatore italiano a Mosca, Pasquale Terracciano. "E' vero che inizialmente c'è stato un ritardo. C'è stata una reazione emotiva, non solo in Italia. L'Ue è una organizzazione che reagisce alle crisi e, sulla base delle stesse, si evolve. L'Ue ha fatto un salto in avanti, segnatamente attraverso la creazione degli strumenti per far fronte alla crisi", ha dichiarato il diplomatico, con particolare riferimento al recovery fund. Terracciano ha osservato come queste forme rappresentino processi di trasferimento di risorse. "I punti deboli emersi a causa della crisi, riguardano in primo luogo le mancanze del sistema sanitario, soprattutto nella medicina di base", ha dichiarato il diplomatico. (segue) (Rum)